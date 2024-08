HUAWEI MateBook D 16 in SUPER PROMO: il prezzo cala del 35%

Attualmente, è in corso una promozione imperdibile sul laptop HUAWEI MateBook D16 2024. Il modello con processore Intel i5 di 13a generazione, 16GB di RAM e 1TB di memoria SSD è disponibile al prezzo eccezionale di 649€, rispetto al prezzo originale di 999€. Questo rappresenta un risparmio significativo, con uno sconto del 35%.

Questa offerta è perfetta per chi cerca un laptop potente e versatile, adatto sia per il lavoro che per lo studio, a un prezzo decisamente competitivo. L’offerta in corso andrà avanti fino al 19 agosto, è il caso di sbrigarsi per non perdere l’occasione di risparmiare su un laptop così interessante.

Il laptop adatto a tutti, ad un prezzo conveniente

Il HUAWEI MateBook D16 2024 si distingue per un design elegante e sottile, con una struttura in metallo e un peso di circa 1,7 kg, rendendolo facile da trasportare nonostante il display ampio. Il display da 16 pollici ha una risoluzione di 1920 x 1200 pixel, offrendo una buona qualità visiva, con il pannello che occupa il 90% della superficie, grazie alle cornici estremamente sottili. La luminosità di picco di ben 300 nits, consente al MateBook di essere sempre ben utilizzabile anche all’aperto e la copertura del 100% dello spazio sRGB, fornisce colori fedeli alla realtà e perfetti per lavori di grafica.

Sotto il cofano, il laptop è alimentato da un processore Intel Core i5 di 13a generazione, supportato da 16GB di RAM e 1TB di memoria SSD NVMe, garantendo prestazioni fluide e reattive per la maggior parte delle applicazioni quotidiane e professionali. È equipaggiato con una batteria da 70 Wh, che offre una buona autonomia, adatta per l’uso in mobilità.

Il MateBook D16 2024 è dotato di connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, assicurando connessioni rapide e stabili. Tuttavia, le opzioni di connettività sono un po’ limitate, con solo una porta USB-C, una porta USB-A 3.2 e una HDMI 1.4, che potrebbe limitare le capacità di collegamento a display esterni a risoluzioni elevate.

Il HUAWEI MateBook D16 2024 è ideale per studenti, professionisti e chiunque necessiti di un laptop per attività di produttività come navigazione web, elaborazione di testi, gestione di fogli di calcolo e anche programmazione. Grazie alla sua potenza e versatilità, è un ottimo strumento sia per il lavoro in ufficio che da remoto.

Promo fino al 19 agosto

Il laptop HUAWEI MateBook D 16 2024 è disponibile sul sito ufficiale al prezzo scontato di soli 649€. La promozione resterà attiva fino al prossimo 19 agosto e porta il dispositivo HUAWEI al minimo storico, il laptop da 16 pollici in versione 2024 non è mai stato così economico.