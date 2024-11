Huawei MateBook 14, sconto e coupon per sfondare il prezzo al ribasso

Quando un laptop di qualità incontra un improvviso sconto, il laptop di qualità diventa un’immediata occasione. Così è in queste ore per il premiato Huawei MateBook 14, dispositivo che si è già fatto notare e che in questo percorso verso il Black Friday è già in pista con una scontistica speciale che precorre i tagli che la concorrenza farà soltanto nei giorni a venire. L’occasione è servita fin da subito, insomma, grazie al coupon ASINGLES11 che attiva un

e sfonda al ribasso i limiti finora raggiunti.

Huawei MateBook 14

Il Huawei MateBook 14, nello specifico, è un laptop che combina la validità certificata delle specifiche tecniche con un design elegante e portatile, rendendolo una scelta ideale per chi cerca alte prestazioni a un prezzo accessibile. Con gli sconti del Black Friday, diventa ancora più attraente per chi desidera un dispositivo versatile, adatto sia per il lavoro (soprattutto in era di mobilità e smart working) che per l’intrattenimento quotidiano nel tempo libero. Un device completo ed equilibrato, insomma, che mette insieme tutto quanto necessario per avere un compagno fedele durante ogni attività della propria giornata in digitale.

Display di qualità superiore

Il MateBook 14 è dotato di un display FullView da 14 pollici, con una risoluzione 2K (2560 x 1440 pixel) che permette di apprezzare immagini dettagliate e colori brillanti. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi lavora con immagini e video, offrendo un’esperienza visiva chiara e coinvolgente, ma anche per chi vuole sfruttare medesimo schermo per un film in treno o una serie tv in pausa pranzo. Inoltre, il display ha una luminosità di 300 nit, che consente una buona visibilità in ogni condizione di luminosità. Per chi trascorre molte ore davanti al computer, il MateBook 14 integra anche una modalità per la riduzione della luce blu, utile per affaticare meno la vista e lavorare o navigare online in modo più confortevole.

Batteria di lunga gittata

La durata della batteria è uno degli elementi chiave per chi lavora o studia in mobilità, e il MateBook 14 non delude in questo ambito. L’autonomia del laptop consente di coprire un’intera giornata lavorativa senza dover ricaricare, il che è ideale per chi ha bisogno di portare il dispositivo con sé durante la giornata ed intende farne uso continuativo per più funzioni e utilità. Grazie alla ricarica rapida, inoltre, bastano pochi minuti collegati alla corrente per ottenere diverse ore di autonomia: una funzionalità perfetta per chi è sempre in movimento e ha bisogno di una ricarica veloce con cui prolungare di volta in volta il tempo utile di lavoro. Proprio la combinazione di lunga durata e ricarica rapida, insomma. rende il MateBook 14 un compagno di lavoro affidabile e pratico.

Performance

Dal punto di vista delle prestazioni, il MateBook 14 è equipaggiato con un processore Intel Core i5 di 13a generazione e 16 GB di RAM, il che significa che il laptop è in grado di gestire senza difficoltà il multitasking e le applicazioni più impegnative. Che si tratti di lavorare su documenti pesanti, utilizzare software di progettazione leggera o guardare video in alta risoluzione, il MateBook 14 mantiene piena fluidità. La memoria SSD da 512 GB, inoltre, non solo offre uno spazio ampio per archiviare file e programmi, ma garantisce anche tempi di avvio e caricamento rapidissimi, consentendo un’esperienza utente reattiva e dinamica: fattori che fanno la differenza.. Questo rende il laptop ideale per chi ha necessità di avviare rapidamente applicazioni o di passare velocemente da un’attività all’altra, senza rallentamenti o attese.

C’è tutto quel che serve, insomma, per un utilizzo ampio e variegato, per un utilizzo eclettico del device in qualsiasi contesto.

Design

Oltre alle prestazioni, il MateBook 14 è stato progettato pensando alla portabilità. Con un peso di circa 1,38 Kg e un profilo sottile, è facile da trasportare in una borsa o uno zaino, ideale per chi si sposta frequentemente. Il telaio in metallo dona un aspetto elegante e moderno, oltre a garantire una buona resistenza e robustezza. Anche la tastiera, retroilluminata e con un layout ergonomico, offre una comodità elevata, risultando particolarmente apprezzabile per chi scrive molto durante il giorno.

Lo sconto che fa la differenza

1099 Euro il prezzo di mercato, 899 Euro il prezzo di offerta. Ma oggi si va oltre, e si va al ribasso: sfruttando il coupon ASINGLES11 ecco che un ulteriore 11% del costo va in fumo ed un laptop premium affonda a soli 800€. L’occasione è immediata, per chi sa riconoscerla ed è pronto ad approfittarne.

In collaborazione con Huawei