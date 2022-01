Huawei MateBook 14: PREZZO BOMBA a 799,90€

Un PC portatile deve saper fare tante cose per poter essere adatto ad ogni evenienza, e il Huawei MateBook 14 è uno dei notebook più versatili in commercio. Questo dispositivo, capace di adattarsi al vostro lavoro, è ora disponibile su Amazon ad un prezzo bomba: potete acquistarlo qui a 799,90€, ovvero il 24% in meno del prezzo originale, con uno sconto di circa 250€.

Il Matebook 14 è un notebook versatile e potente ad un prezzo fantastico

Il laptop in questione recita la frase “FullView” proprio perché, grazie al suo rapporto schermo-corpo del 90%, può garantire un'immagine quasi totale e una risoluzione fantastica (avendo uno schermo 2K). Seguendo poi il trend di tutti i portatili di fascia alta, questo MateBook 14 ha un rapporto a schermo di 3:2, permettendo quindi di avere maggior spazio verticale così da poter adattarsi a ogni tipo di gestione documenti, file o media.

Al suo interno il PC può vantare un processore octa-core AMD Ryzen 4800H, che con i suoi 8 core reattivi riesce a dare il massimo in qualsiasi situazione di multitasking. A gestire invece la parte di raffreddamento ci pensa il sistema di dissipazione a doppia ventola Huawei Shark, posizionato sulla base del notebook.

La versione che suggeriamo di comprare a questo prezzo strepitoso possiede un AMD Ryzen R7-4800H, 8GB di RAM e 512 GB di memoria su SSD. La colorazione è Space Grey, e lo schermo – come recita il nome del notebook – è da 14 pollici.

Il Huawei MateBook 14 pesa meno di 1,5 kg e ha uno spessore di 15,9 mm: tutto questo, unito alla batteria da 56Wh che garantisce un'autonomia di 2 ore e mezzo con soli 15 minuti di ricarica, rende questo PC uno dei migliori per la sua portabilità.

Non perdere quindi l'occasione di portarti a casa uno dei laptop più versatili e potenti in commercio, ad un prezzo strabiliante con uno sconto di circa 250€. Per poter acquistare questo notebook su Amazon a 799,90€, basta cliccare qui e procedere all'acquisto.