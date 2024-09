Huawei MateBook 14 con Core Ultra 5 e display OLED: super prezzo su Amazon (anche a rate)

La scelta di un notebook Windows premium in grado di abbinare prestazioni, efficienza e una qualità costruttiva elevata è ora molto più facile: con la nuova offerta Amazon, infatti, c’è la possibilità di acquistare il Huawei MateBook 14, uno dei notebook più interessanti sul mercato, nella versione con display OLED, processore Intel Ultra 5 e 16 GB di RAM. Grazie all’offerta in corso su Amazon, il portatile di Huawei è ora disponibile al prezzo scontato di 899 euro, con 200 euro di sconto e la possibilità anche di pagare in 12 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Huawei MateBook 14: ora il prezzo è quello giusto

Il Huawei MateBook 14 è il notebook giusto da prendere oggi. Tra le specifiche tecniche troviamo:

un display OLED da 14,2 pollici con pannello touch, risoluzione 2.8K e refresh rate di 120 Hz

il processore Intel Ultra 5

16 GB di memoria RAM

1 TB di SSD

una tastiera retroilluminata con layout italiano

una batteria da 70 Wh

il sistema operativo Windows 11

peso di 1,31 chilogrammi

Il notebook di Huawei ha tutto quello che serve per offrire prestazioni eccellenti, a partire dall’ottimo processore Intel Core Ultra e fino ad arrivare a una dotazione di memoria completa. Il display è un ulteriore punto di forza per Huawei, con un pannello OLED di qualità superiore.

