Huawei Mate X3 sta arrivando per sfidare il Galaxy Z Fold4 di Samsung

Huawei Mate X3 verrà svelato a breve; questo è quanto emerge da un report trapelato sul web in queste ore. Si dice che sarà in grado di sfidare apertamente il predominio del Galaxy Z Fold4 5G di casa Samsung.

L’OEM cinese, come tutti sappiamo, è stato uno dei primi marchi a presentare un foldable sul mercato internazionale. Era il primo Mate X con apertura verso l’esterno. Ora scopriamo che la compagnia sta lavorando ad un inedito pieghevole di nuova generazione. Si chiamerà Mate X3 e potrebbe essere simile allo Z Fold4; scopriamo anche che il debutto è imminente.

Huawei Mate X3: online le specifiche tecniche

A riportare la notizia ci ha pensato l’insider del web Wangzai Knows Everything che ha riferito le informazioni sul portale di micrblogging Weibo. Si dice che verrà lanciato molto posto e avrà un’estetica molto simile a quella dello Z Fold4 di Samsung. Vale a dire che avrà un meccanismo di apertura a libro con due schermi (uno interno pieghevole da circa 8 pollici) e uno esterno da 6,7 pollici. Probabilmente, vedremo una cerniera del tutto innovativa mai vista prima.

Stando a quanto riferito dall’insider, potrebbe avere un design simile a quello del rivale sudcoreano, ma potrebbe costare molto meno. Sicuramente avrà un modem solo LTE 4G ma potrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 2. Ad ogni modo, i dettagli sono molto pochi. Sulla base dei rapporti precedenti, sappiamo che potrebbe arrivare sugli scaffali cinesi nel mese di dicembre 2022. Aspettiamo nuove informazioni per capire bene quest’ultimo aspetto.

Giusto per dare un po’ di chiarezza, il Mate X2, è rilasciato nel mese di febbraio 2021, quindi è chiaro che il modello erede sia prossimo al lancio. Non sappiamo se e quando lo vedremo in Europa.

