Huawei Mate 50 si mostra in tutto il suo splendore (FOTO)

Il colosso tecnologico cinese Huawei si sta preparando a lanciare i nuovi mediogamma Nova 10 e Nova 10 Pro, tuttavia scopriamo che presto potrebbe svelare anche il super flagship di cui si parla da diverso tempo. Ci stiamo riferendo al Mate 50, l’ottimo dispositivo di cui abbiamo perso le tracce da mesi e mesi.

Questo telefono sarà l’erede del famigerato Mate 40 che è arrivato sul mercato mondiale a fine 2020. In questi mesi i tipster hanno cercato molte prove dell’esistenza di un suo erede e i funzionari continuavano a ripetere “arriverà, ma non per ora”. Da poco abbiamo appreso che potrebbe venire svelato a settembre e oggi emergono delle cover di terze parti che ne rivelano il design.

Huawei Mate 50: il design è stato spoilerato

Guardando le immagini vediamo la back cover contenente un modulo fotografico rotondo con diverse ottiche all’interno – flash LED compreso. L’estetica del gadget è davvero molto bella ma richiama quella del predecessore; ci saremmo aspettati qualcosa in più da questo punto di vista, ma ricordiamo che è solo un render. Tutto può cambiare.

Non vediamo più il logo Leica; come tutti saprete, la cooperazione fra i due brand è terminata mesi or sono e adesso il costruttore di fotocamere tedesco ha sposato la filosofia di Xiaomi.

Huawei naviga in “cattive” acque a causa dei ban statunitensi da diversi mesi; considerato ciò che sta affrontando, dubitiamo che il Mate 50 possa venir commercializzato anche da noi. Se dovesse essere, potremmo vederlo con mesi di ritardo dal debutto cinese. Dovrebbe disporre di HarmonyOS 3.0 e di un nuovo processore proprietario o dello Snapdragon 8 Gen 1 4G.

Intanto, se cercate un buon telefono di Huawei, vi suggeriamo l’acquisto del Nova 8i a soli 189,90€. È un mediogamma davvero eccellente che gode di caratteristiche top come la ricarica a 66W, il display da 6,67 pollici FullHD e l’ottica principale da 64 Megapixel con intelligenza artificiale.

