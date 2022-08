Huawei Mate 50: ecco quando verrà presentato

Stando a quanto si apprende, i nuovi flagship di Huawei facenti parte della line-up Mate 50 verranno annunciati il prossimo 7 settembre in Cina. Per quanto riguarda il debutto su scala internazionale invece, non abbiamo notizie. Non sappiamo quando la compagnia li presenterà nel nostro paese.

Come tutti sappiamo, Huawei continua a sfornare dispositivi interessanti nonostante i diversi ban che hanno colpito la società negli ultimi anni. I prodotti sono molto validi ma sentono il peso dell’assenza dei servizi Google e dei componenti chiave di ultima generazione come il 5G.

Adesso pare che la compagnia si stia preparando per lanciare le nuove ammiraglie facenti parte della serie Mate di nuova generazione. Stiamo parlando di Mate 50 e Mate 50 Pro, prossimi al debutto.

Huawei Mate 50: tutto quello che c’è da sapere

Secondo l’ultimo rapporto emerso in rete, sembra che gli smartphone della linea Mate 50 verranno lanciati non prima del prossimo 7 settembre in Cina. Potrebbero esserci ben quattro modelli: Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro e Mate 50 RS.

Dovrebbero essere dotati del processore HiSilicon Kirin 9000S anche se il modello RS potrebbe non presentarlo a causa della carenza di chipset che HiSilicon sta affrontando.

Non di meno, i telefoni della gamma Mate 50 dovrebbero essere delle ammiraglie in tutto e per tutto, dotate di nuove funzionalità fotografiche, di un supporto per il Huawei Image XMAGE e molto altro ancora. Tuttavia, non presenteranno il 5G, come da tradizione. Saranno prodotti compatibili solo con le reti 4G, a quanto pare. Presenteranno l’ultima versione del sistema operativo proprietario, HarmonyOS 3.0 o HongMeng OS, come si chiama in Cina.

Il debutto dovrebbe avvenire il 7 settembre, pertanto ci aspettiamo dei poster teaser volti a svelare il suddetto prodotto. Speriamo di saperne di più anche in merito ad un ipotetico lancio europeo.

