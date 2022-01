Huawei Mate 30 Pro riceve un corposo update in Europa: le novità

Mentre Samsung guarda tutti dall'alto verso il basso considerando l'incredibile strategia di aggiornamento ad Android 12, gli altri OEM si danno da fare come possono: in queste ore, infatti, Huawei rilascia l'aggiornamento alla EMUI 12 per lo smartphone Huawei Mate 30 Pro. Dalle prime informazioni pubblicate in rete scopriamo che il device di fascia alta sta ricevendo il firmware 12.0.0.218 da ben 4.8 GB.

Huawei Mate 30 Pro riceve la EMUI 12 in Europa

L'arrivo della nuova versione della EMUI per Huawei Mate 30 Pro è un passo molto importante per il device, soprattutto considerando le numerose novità presenti all'interno del nuovo OS tra cui:

nuovo font;

nuovo design della UI con colori, toni e ombre impiegate per garantire un'esperienza utente ancora migliore;

supporto alle cartelle intelligenti;

supporto multi-device per accedere ai file salvati sul telefono tramite i computer di Huawei;

Huawei Share per condividere rapidamente ogni tipologia di file da e tra smartphone, tablet e computer Huawei;

nuovo design del pannello delle notifiche;

miglioramenti software e correzione di bug.

Tutti gli utenti muniti del sopracitato smartphone di Huawei possono controllare la disponibilità dell'update tramite il panello Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamenti software, oppure attendere l'arrivo della notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile.