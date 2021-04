Huawei M5 Lite 10 è in offerta su Amazon a soli 239,89€. Il ribasso del 20% corrisponde a uno sconto effettivo di 60,10€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano ma operate a partire dal 23 aprile 2021.

Il tablet che cercavi: Huawei M5 Lite 10

Il design lineare e semplice dona a Huawei M5 Lite 10 un tocco di eleganza. La colorazione Grigio, inoltre, lo rende difficile da passare inosservato.

Grazie al suo display con ampiezza da 10.1 pollici, la visione di contenuti è resa soddisfacente e immersiva. La cornici sono abbastanza sottili e assicurano un’esperienza degna di nota. La risoluzione 1920×1200, inoltre, è garante di ottima qualità.

Il processore montato è marchiato Huawei ed è un Octa Core che viene abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione per un utilizzo fluido. La memoria, inoltre, è espandibile fino a 256 GB mediante l’utilizzo di una MicroSD.

Il tablet vanta due fotocamere, una posteriore e una frontale che hanno entrambe la stessa risoluzione ossia 8 megapixel.

Degna di nota è la batteria da 7500mAh che assicura una resa duratura e più che quotidiana con un utilizzo tipico. La ricarica, inoltre, avviene mediante Quick Charge.

Tra le altre features sono da ricordare il supporto alla M Pen Lite con cui disegnare e trattare il tablet come un taccuino o la modalità Kids Corner dedicata ai più piccoli.

Puoi acquistare Huawei M5 Lite 10 a soli 239,89€ su Amazon nella colorazione Grigio. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore dal momento della sua spedizione. Le consegne sono gratuite per i membri Prime e per chi effettua il primo acquisto ma operate a partire dal 23 aprile 2021. Il tablet, infine, può essere acquistato anche a rate mediante il programma di rateizzazione CreditLine di Confidis. Sceglilo in fase di checkout come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet