Ottime notizie per i clienti di Intesa Sanpaolo: l’app di mobile banking sbarca ufficialmente su Huawei AppGallery ed è quindi perfettamente fruibile da tutti gli utenti possessori di smartphone HMS (ovvero con a bordo i Huawei Mobile Services).

Intesa Sanpaolo Mobile è su Huawei AppGallery

Il colosso cinese aveva promesso una maggiore integrazione di applicazioni legate alla finanza sul suo store e così è stato. Prosegue, anche in Italia, il lancio delle più celebri app per l’home banking (e non solo) su AppGallery. L’ultima è proprio Intesa Sanpaolo Mobile.

Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia, ha commentato così la novità:

“Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere Intesa Sanpaolo tra i partner di Huawei AppGallery. Ciò rappresenta un importante traguardo nella realizzazione di un sistema sempre più a misura di utente che conta un numero di applicazioni in costante crescita, soprattutto tra quelle ormai necessarie nella vita di tutti i giorni, come l’app bancaria Intesa Sanpaolo Mobile, utile per tenere sotto controllo le proprie spese e gestire pagamenti ovunque ci si trovi e in totale sicurezza. L’arrivo di Intesa Sanpaolo Mobile tra le app di gestione bancaria e finanziaria su AppGallery è un tassello cruciale nella crescita del nostro store di applicazioni, ormai punto di riferimento nel mercato, e testimonia il constante impegno di Huawei nel garantire la miglior esperienza d’uso su tutti i device dotati dei Huawei Mobile Services.”

Ovviamente, per fruire dell’applicazione è necessario essere clienti Intesa Sanpaolo ed attivare i servizi di home banking. Dopodiché, sarà possibile eseguire da smartphone Huawei HMS tutte le operazioni più importanti come gestire le finanze, controllare i rendiconti ed eseguire pagamenti.

App