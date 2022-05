Huawei insiste sulla fascia medio-alta del mercato: Nova 10 in arrivo

L’esistenzå di Huawei nel settore della telefonia mobile; sappiamo che da due anni, a causa dei ban statunitensi, la compagnia riserva in condizioni economiche non ottimali e non riesce a conquistare importanti fette di mercato. Tuttavia, il colosso asiatico non si arrende. Ora apprendiamo dell’esistenza dei nuovi terminali di fascia media per la Cina: i Nova 10 sono prossimi al debutto.

Huawei Nova 10: cosa sappiamo?

Dopo aver visto la presentazione internazionale del nuovo Huawei Mate XS 2 pochi giorni or sono, l’OEM tecnologico dell’Asia ha deciso di voler presentare nuovi gadget midrange. I nuovi telefoni di fascia media saranno economici ma completi, con tante funzionalità premium ad un prezzo super vantaggioso.

È trapelato un poster promozionale che però mostra molto poco. L’unico scopo di questo teaser è avvertire della presentazione imminente di questa gamma di prodotti. Non di meno, la società ha detto di essere pronta a mostrarlo con un rompicapo.

Si legge anche che gli smartphone della line-up arriveranno non prima della fine di giugno. Unitamente a questi articoli, vedremo una serie di altri device interessanti.

Andiamo con ordine: Nova 10 standard dovrebbe essere un midrange con modem 4G e processore Snapdragon 7 Gen 1 o Dimensity 8100. Ci sarà un grosso upgrade fotografico e il software di bordo dovrebbe essere HarmonyOS. Grande attenzione anche alla selfiecam perché, stando a quanto si legge, i Nova 10 saranno rivolti ad un pubblico giovanile.

Nelle notizie correlate apprendiamo che che il dottor Wang Chenglu, uno dei programmatori numero uno che si è occupato della creazione di HarmonyOS dal principio, ha lascitao la compagnia. Non sappiamo il motivo.

Chenglu è un ingegnere laureato presso l’Harbin Institute of Technology. Lavora in Huawei dal 1998 ed ha guidato lo sviluppo di HarmonyOS. L’ultima volta che è apparso in pubblico con la suddetta società è stato lo scorso anno, durante la HDC di ottobre.

