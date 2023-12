Huawei: il ritorno del modem 5G su uno smartphone del colosso cinese

In queste ore è stato avvistato il nuovo midrange Huawei Nova 12 Ultra. Questo sarà un telefono pazzesco, dotato del supporto alla velocità di ricarica da 100 W, stando a quanto si legge dal sito per la certificazione cinese 3C.

Huawei Nova 12 Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: ricordiamo Huawei ha mostrato i telefoni Nova 11 nel mese di aprile di quest’anno ma sono giunti nei mercati internazionali soltanto mesi dopo. Adesso la società è pronta a rivelare i nuovi gadget della line-up “Nova 12“. Il modello in questione ha url numero di modello “ADA-AL00U“; dal sito della 3C scopriamo che questo terminale sarò il modello più estremo della serie.

Non sappiamo se il Super Charger da 100W sarà incluso nella confezione ma quel che si evince è che sarà un accessorio pazzesco. Porta il numero “HW-200500C00” e sembra supportare le ricariche da 10 W (5 V/2 A), 40 W (10 V/4 A), 66 W (11 V/6 A) e 100 W (20 V/5 A). Purtroppo queste sono le uniche informazioni trapelate finora. Si sa solo che avrà un design ereditato dalla serie Nova 11 (in particolare modo, dal suo predecessore, il Nova 11 Ultra) ma gli obiettivi saranno disposti diversamente rispetto a quelli attuali. Sarà poi il primo telefono del marchio a presentare il modem 5G “fatto interamente in casa” grazie alle tecnologie di HiSilicon. Di fatto, troveremo l’innovativo SoC Kirin 9000S (un processore che abbiamo intravisto nel MatePad Pro 11, almeno sulla carta). Siete curiosi?

