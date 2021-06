Secondo delle recenti statistiche, alla fine di maggio 2021 il numero di sviluppatori registrati su Huawei HMS Core ha superato i 4 milioni: ecco il numero totale delle applicazioni implementate.

Huawei Core e gli siluppatori

Oggi è stato lanciato ufficialmente Huawei HMS Global Application Innovation Competition (Apps UP), con il tentativo da parte del produttore cinese di incoraggiare gli sviluppatori di tutto il mondo di lavorare sul framework per sviluppare applicazioni innovative. Secondo i rapporti, alla fine di maggio 2021, il numero di sviluppatori registrati alla piattaforma Huawei HMS Core ha superato i 4 milioni, mentre le applicazioni che integrano HMS Core a livello globale superano i 134.000.

Huawei lancerà Apps UP contemporaneamente in cinque principali regioni, tra cui Cina, Europa, America Latina, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e prevede di istituire uno speciale bonus incentivo di 1 milione di dollari e svariati premi. Inoltre, l'azienda dovrebbe creare per gli sviluppatori risorse di supporto e incentivi esclusivi per le funzionalità a pagamento HMS Core.

Alla cerimonia di lancio, Huawei ha anche annunciato HMS Core 6.0, chiarendo ulteriormente il ruolo di Huawei Cloud e del servizio cloud di Huawei (Cloud-Cloud Synergy) per gli sviluppatori.

Con l'aiuto di Huawei HMS Global Application Innovation Competition, Huawei spera di stimolare il potere innovativo degli sviluppatori di applicazioni e portare in tutte le categorie app e servizi più avanzati e innovativi. Continueremo ad arricchire l'ecosistema HMS.

Attualmente, l'ecosistema HMS di Huawei è il terzo più grande ambiente per le applicazioni mobili al mondo: offre più di 60 funzionalità e fornisce cinque servizi di root engine per mappe, ricerca, pagamenti, navigazione e pubblicità.

Con molta probabilità, la compagnia cinese spera di sfruttare il lancio globale di HMS Core 6.0 per aumentare il proprio bacino di applicazioni e globalizzare HMS Core: ci riuscirà?

