HUAWEI GT5 Pro in sconto con COUPON esclusivi: cuffie FreeBuds 5i in OMAGGIO

Watch GT5 Pro: smartwatch elegante e sofisticato

Il Watch GT 5 Pro si distingue per il suo design sofisticato: cassa robusta da 46mm e display AMOLED ad alta risoluzione. Impermeabile fino a 5 ATM, è ideale per attività all’aperto e monitora battito, ossigenazione del sangue e qualità del sonno. Con una batteria che dura fino a 14 giorni, è il compagno ideale per chi cerca tecnologia avanzata in uno stile elegante.

Il HUAWEI Watch GT 5 Pro 46mm è progettato per chi cerca un equilibrio tra eleganza e funzionalità avanzate. La cassa robusta e il display AMOLED da 1,43 pollici offrono una visibilità impeccabile, anche sotto la luce del sole. Questo smartwatch integra una serie di sensori di alta precisione, inclusi il monitoraggio del battito cardiaco e dell’ossigeno nel sangue, oltre a un sensore di monitoraggio del sonno che fornisce analisi dettagliate della qualità del riposo.

Tra le sue funzioni, troviamo oltre 100 modalità di allenamento, dalla corsa al nuoto (grazie alla resistenza all’acqua fino a 5 ATM) e l’assistente di coaching per le sessioni fitness, che consente di pianificare e ottimizzare ogni allenamento. La batteria è una delle più performanti della categoria, garantendo fino a 14 giorni di autonomia con una singola carica, così puoi contare sul tuo dispositivo per lunghi periodi senza preoccuparti della ricarica.

Grazie alla combinazione di tecnologie avanzate e design elegante, il Watch GT 5 Pro è il dispositivo ideale per chi desidera un assistente personale al polso che si adatti perfettamente sia alla vita quotidiana che alle attività sportive.

