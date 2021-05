Le cuffie true wireless HUAWEI FreeBuds Pro sono in offerta su Amazon a 119,99€, lo sconto del 33% corrisponde ad un risparmio di 60 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre per gli auricolari bluetooth top di gamma del brand cinese, disponibili in colorazione bianca o argento.

Le FreeBuds Pro ricordano molto le AirPods Pro di Apple, il formato in-ear consente di sostituire i gommini per adattare gli auricolari alla dimensione delle proprie orecchie. Grazie ai suoi 3 microfoni l’Active Noise Cancelling capta i suoni provenienti dall’esterno e genera una frequenza opposta. Il risultato finale è la totale soppressione dei rumori esterni e il completo isolamento acustico. Questa tecnologia si rivela un valido alleato per lunghi viaggi in treno o in aereo.

Con alla custodia di ricarica si raggiunge fino a 36 ore di autonomia complessiva, le sole cuffie garantiscono ben 8 ore di riproduzione musicale con una sola carica. Il case supporta la ricarica wireless Qi, può essere ricaricato tramite qualsiasi base compatibile con questo standard.

Oggi è possibile acquistare le HUAWEI FreeBuds Pro in offerta su Amazon a 119,99€, il minimo storico per le cuffie TWS del marchio cinese, con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

