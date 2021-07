Le Huawei FreeBuds PRO sono in promozione su Amazon e le puoi acquistare a soli 130,00€. Il ribasso del 36% ti permette di risparmiare 72,30€ che sono un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Huawei FreeBuds PRO: cosa hanno di fenomenale

Se sei alla ricerca di un paio di true wireless degne di nota, le Huawei FreeBuds PRO non ti fanno pentire dell'acquisto. Sono belle, di design ma soprattutto vantano delle caratteristiche tecniche di elevata qualità. Le compri in colorazione bianca e scopri un nuovo modo di ascoltare la musica.

Sono dotate di punte in silicone e quindi le inserisci e puoi stare tranquillo. Non si muoveranno neanche se farai sport o movimenti improvvisi. Inoltre sono state create così da essere sempre confortevoli e permetterti di indossarle per ore senza fastidio.

Caratteristica che ti farà innamorare è la cancellazione attiva del rumore che rimuove ogni suono fastidioso e rende l'ascolto puro. Ti sembrerà di essere in studio di registrazione con l'artista talmente è elevata la qualità del suono.

Questa funzione, inoltre, ti torna utile nelle telefonate. I microfoni recepiscono la tua voce in modo chiaro e cristallino consentendoti di parlare con amici e parenti senza interferenze.

Non mancano all'appello i comandi attraverso tap sulla superficie delle cuffie e una batteria che assicura fino a 30 ore di riproduzione con custodia di ricarica annessa.

Puoi acquistare le Huawei FreeBuds PRO su Amazon a soli 130,00€. Acquistale oggi e ricevile in sole 48 ore a casa se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono comunque gratuite se scegli il punto di ritiro come modalità di consegna. Infine, puoi scegliere se acquistarle in un'unica soluzione o rateizzare l'importo con il programma di Confidis.

