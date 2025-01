Huawei FreeBuds Pro 4: eleganza e innovazione per un'esperienza audio senza compromessi (recensione)

Le Huawei FreeBuds Pro 4 sono auricolari true wireless (TWS) di fascia alta che combinano tecnologie audio avanzate con un design raffinato e funzionalità intelligenti. Lanciate sotto il marchio HUAWEI SOUND, queste cuffie testimoniano l’impegno del brand nel proporre prodotti audio di altissima qualità.

Design e comfort: stile e funzionalità in perfetta armonia

Le FreeBuds Pro 4 sono disponibili in tre eleganti colori: nero, bianco e verde. La finitura “Spectrum Silver Strings”, ispirata agli strumenti a corda, dona agli auricolari un tocco distintivo, grazie anche all’incisione laser sull’impugnatura. Ogni auricolare è rifinito con sei strati di lacca protettiva che ne aumentano la resistenza e la lucentezza, rendendoli perfetti per un utilizzo quotidiano. Il comfort è una priorità: con un peso di soli 5,8 grammi per auricolare, sono tra i più leggeri sul mercato e vengono forniti con ben sette paia di inserti auricolari, tra silicone e memory foam, per adattarsi a qualsiasi esigenza. La custodia di ricarica, compatta e leggera, pesa appena 47 grammi, mentre la certificazione IP54 garantisce protezione da polvere e spruzzi, rendendo questi auricolari ideali anche per attività all’aperto o sportive.

Qualità audio: una nuova dimensione sonora

La tecnologia True Sound a doppio driver distingue le FreeBuds Pro 4, combinando un driver dinamico da 11 mm con un diaframma planare a ultrafrequenza per una resa sonora che spazia dai bassi profondi (fino a 14 Hz) agli alti cristallini (fino a 48 kHz). Grazie alla funzione Digital Cross-Over, le frequenze audio sono separate in modo impeccabile, garantendo una chiarezza senza eguali. Huawei ha collaborato con esperti del Conservatorio Centrale di Musica per sviluppare due profili audio distintivi: il profilo “Classico”, pensato per la musica orchestrale e capace di ricreare l’atmosfera di un concerto dal vivo, e il profilo “Bilanciato”, ideale per musica pop e film, per un suono potente e immersivo.

Le FreeBuds Pro 4 supportano anche la trasmissione audio lossless fino a 2,3 Mbps, quando connesse a un dispositivo Huawei con EMUI 15, e fino a 990 Kbps su altri dispositivi. Rispetto ad altre cuffie sul mercato, come le AirPods Pro 2, si distinguono per una resa superiore in categorie quali voci, bassi e chiarezza del suono.

Cancellazione del rumore: eccellenza nella riduzione del disturbo

La cancellazione attiva del rumore (ANC) delle FreeBuds Pro 4 è tra le migliori disponibili, con la capacità di ridurre fino a 100 dB di rumore di fondo. Grazie a un sistema a triplo microfono e a un microfono a conduzione ossea, la voce viene catturata con estrema precisione, anche in ambienti rumorosi. I cuscinetti in memory foam contribuiscono a ridurre ulteriormente i rumori, con un’efficacia migliorata del 30% rispetto alla generazione precedente. Inoltre, gli auricolari sono progettati per limitare il rumore del vento, garantendo chiamate nitide anche in presenza di raffiche fino a 10 m/s.

Funzionalità avanzate: intelligenza al servizio dell’utente

Le FreeBuds Pro 4 integrano una serie di funzionalità intelligenti per un’esperienza d’uso senza precedenti. Con i comandi a movimento della testa, è possibile rispondere alle chiamate o controllare la riproduzione audio senza bisogno di toccare gli auricolari. La funzione di connessione dual device consente di passare rapidamente tra due dispositivi senza interruzioni, mentre la rilevazione intelligente della vestibilità mette in pausa automaticamente l’audio quando gli auricolari vengono rimossi. L’app HUAWEI AI Life permette inoltre di personalizzare le impostazioni, inclusi profili audio e modalità ANC.

Autonomia e ricarica: pronti a seguirti ovunque

L’autonomia delle FreeBuds Pro 4 è altrettanto impressionante: fino a 6,5 ore di riproduzione musicale con ANC disattivato e fino a 30 ore utilizzando la custodia di ricarica. Con ANC attivato, l’autonomia arriva a 4,5 ore, perfetta per affrontare una giornata piena. La ricarica è rapida e versatile: 40 minuti per gli auricolari e circa 1 ora per la custodia tramite cavo USB-C. La custodia supporta anche la ricarica wireless, per una maggiore comodità.

Conclusioni: tecnologia al servizio della qualità

Le Huawei FreeBuds Pro 4 si collocano ai vertici della loro categoria, offrendo una qualità audio straordinaria, un design sofisticato e funzionalità avanzate che soddisfano le esigenze di utenti professionali e appassionati di musica. Con un prezzo di 199 euro, rappresentano un investimento eccellente per chi cerca auricolari TWS di alta qualità. Inoltre, in queste ore è attiva una promozione che consente di ricevere gratuitamente una Huawei Band 9, rendendo questi auricolari ancor più interessanti.