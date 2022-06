Huawei FreeBuds Pro 2 UFFICIALI: sfida aperta alle AirPods Pro

Huawei ha presentato ufficialmente i suoi nuovi auricolari TWS, in occasione dell’evento di lancio per il mercato europeo. Prodotto di alto livello, la cui scheda tecnica pone le basi per un confronto diretto con le Apple AirPods Pro.

Gli auricolari Huawei FreeBuds Pro 2 sono stati realizzati in collaborazione con la società francese Devialet. Rispetto ai precedenti modelli, vantano performance migliorate e soprattutto una maggiore durata della batteria.

Huawei FreeBuds Pro 2: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Gli auricolari Huawei FreeBuds Pro 2 sono dotati di due driver e tre microfoni per una soppressione del rumore fino a 47 dB (con tre diverse modalità). Un nuovo record per l’azienda, considerando il fatto che i modelli attualmente in commercio si “fermino” allo standard (comunque ottimo) di 40 dB.

Pieno supporto per una gamma di frequenza più ampia, variabile da 14Hz a 48kHz. La società ha perfezionato anche l’equalizzatore adattivo, che apprende il comportamento dell’utente ed ottimizza l’audio per una migliore resa sonora. Insomma, nulla è stato tralasciato da questo punto di vista.

Le nuove cuffiette Huawei sono certificate IP54. L’azienda non ha rivelato la capacità della batteria ma assicura un’autonomia fino a 30 ore con la custodia di ricarica. Un singolo ciclo di ricarica garantirebbe fino a 4 ore in riproduzione con sistema di cancellazione del rumore attivo, si sale invece a 6,5 ore disattivando tale funzionalità.

Gli auricolari Huawei FreeBuds Pro 2 saranno acquistabili nei colori Silver Blue, Silver Frost (Black) e Ceramic White ad un prezzo di circa 200€ (non ancora confermato). Chi effettuerà il preordine riceverà gratuitamente Huawei Band 7 che, qualora ti dovesse interessare, è attualmente disponibile su Amazon a soli 59€.

