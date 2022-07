Huawei FreeBuds Pro 2: cancellazione attiva del rumore e TANTO altro

Se stavi cercando un paio di auricolari Bluetooth che ne valgono la pena, le Huawei FreeBuds Pro 2 sono ciò di cui hai bisogno. Eccezionali sotto tutti i punti di vista, hai l’occasione di portarli a casa con uno sconto interessante.

Grazie al ribasso su Amazon che attivi tu stesso mediante un click sul coupon, queste wearable le paghi appena 179,90€ senza rinunciare a una singola comodità. Sono eccezionali nel vero senso della parola e appena li provi capisci immediatamente il perché.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Huawei FreeBuds Pro 2: le wearable che ti fanno impazzire a primo utilizzo

In colorazione argento sono veramente particolari e anche dal punto di vista estetico ti catturano a prima vista. Ti dico subito che sì, appartengono alla tipologia in ear quindi sono dotate di punte in silicone ma non ti preoccupare. In confezione ne trovi di diverse misure così le adatti alle tue orecchie e ottieni un risultato su misura.

Stabili, leggeri, poco invadenti e comodissimi. Ti divertirai a indossarli per ore e ore perché non ti daranno mai fastidio. In più la batteria te lo permette sotto tutti i punti di vista, 30 ore in totale senza se e senza ma.

Audio spettacolare con tanto di cancellazione attiva del rumore per poter godere in tutte le sfaccettature durante l’ascolto dei tuoi brani preferiti. In più la caratteristica ti torna utile durante le chiamate dove ti sentiranno in modo perfetto e senza interruzioni.

Sono impermeabili, hanno i controlli touch e l’equalizzazione è adattiva.

Non perdere neanche un secondo in più e acquista immediatamente il tuo paio di Huawei FreeBuds Pro 2 approfittando del coupon da 30€. Te le porti a casa con soli 179,90€ e non ci pensi più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.