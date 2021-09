Le Huawei FreeBuds 4i tornano in grande offerta su Amazon a 69 euro, con uno sconto del 22% e un risparmio effettivo di ben 20 euro rispetto al prezzo solito, l'acquisto diventa un vero affare da non perdere.

Huawei FreeBuds 4i: caratteristiche principali

Si tratta delle nuove cuffie true wireless del noto brand cinese, caratterizzate dal formato in-ear e da un design allungato. Disponibili in 4 colorazioni differenti, le Huawei FreeBuds 4i offrono un'ottima qualità audio e un sofisticato sistema di riduzione dei rumori esterni. Le cuffie captano i suoni ambientali e li attenuano generando una frequenza opposta, è una funzione fondamentale durante lunghi viaggi in treno o aereo, per isolarsi dal frastuono esterno.

Grazie ai 3 microfoni integrati, le FreeBuds 4i garantiscono un'ottima qualità audio anche in chiamata, senza disturbi o interferenze di alcun genere. La custodia si ricarica via USB-C e offre ben 22 ore di riproduzione musicale, gli auricolari hanno un'autonomia di circa 2 ore e mezza con una sola carica.

Oggi le Huawei FreeBuds 4i sono disponibili in offerta su Amazon a 69 euro, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

