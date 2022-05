Huawei FreeBuds 4i, ottime cuffie wireless a prezzo SHOCK (-44%)

Chi l’ha detto che è necessario spendere svariate centinaia di euro per acquistare un paio di cuffie true wireless di qualità? Le ottime Huawei FreeBuds 4i sono in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi lasciarti scappare.

Infatti, con il 44% sconto, le cuffie del colosso cinese ti arrivano a casa in appena 1 giorno ad appena 49€: è un prezzo decisamente interessante considerando la qualità delle cuffie, il design e soprattutto la qualità audio garantita.

Huawei FreeBuds 4i in offerta su Amazon a prezzo folle con il 44% di sconto

A questo prezzo hai l’opportunità di mettere le mani su uno dei pochi modelli di cuffie true wireless con il supporto alla cancellazione intelligente del rumore: una volta attivata, infatti, le cuffie riducono i rumori esterni per darti l’opportunità di ascoltare i tuoi brani preferiti senza più essere disturbato dalla voce di chi ti sta attorno oppure dal rumore del traffico cittadino.

Inoltre, grazie alla presenza di appositi microfoni e la tecnologia IA, le cuffie ti permettono di parlare al telefono assicurandoti sempre una trasmissione della tua voce chiara e perfettamente udibile anche nei luoghi parecchio affollati. Le cuffie true wireless sono dotate del supporto touch per attivare/disattivare la modalità Aware semplicemente tenendo premuto l’auricolare; in questo modo puoi tornare a sentire i suoni intorno a te senza dover rimuovere le cuffie.

Nonostante il prezzo economico le cuffie ti offrono 10 ore di ascolto continuato a fronte di una singola carica, mentre il case di ricarica rapida è in grado di garantirti 4 ore di ascolto dopo appena 10 minuti di ricarica.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello le ottime cuffie true wireless di Huawei e meravigliati della qualità audio che ti garantiscono nonostante il prezzo di vendita così economico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.