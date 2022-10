Huawei FreeBuds 4i in offerta a QUESTO PREZZO sono un affare

Trovare un paio di cuffie true wireless di ottimo livello ad un prezzo conveniente non è facile e, per questo motivo, l’offerta Amazon dedicata alle Huawei FreeBuds 4i è davvero super interessante. Attualmente, infatti, lo store propone le cuffie di casa Huawei con un ottimo sconto.

Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, le Huawei FreeBuds 4i sono disponibili al prezzo scontato di 59,99 euro invece che 89,99 euro. Si tratta di uno sconto reale del 33% che rende le cuffie un vero e proprio best buy in questo momento per chi è alla ricerca di cuffie dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. La promozione si estende a tutte le colorazioni delle FreeBuds 4i.

Amazon sconta le Huawei FreeBuds 4i: l’offerta è da cogliere al volo

Le Huawei FreeBuds 4i hanno tutte le carte in regola per essere considerare un riferimento del settore delle cuffie true wireless abbinando ottime prestazioni, un’autonomia al top del mercato ed un prezzo decisamente alla portata. Le cuffie possono contare sul sistema di cancellazione del rumore esterno che le rende ideali per l’utilizzo in tutti i contesti.

Uno dei punti di forza delle FreeBuds 4i è, sicuramente, l’autonomia. Con la batteria integrata da 55 mAh, infatti, le Huawei FreeBuds 4i possono garantire fino a 10 ore consecutive di riproduzione. Da notare che con il supporto alla ricarica rapida è possibile ottenere 4 ore di autonomia extra in appena 10 minuti di carica. Per gestire tutte le funzionalità delle cuffie, inoltre, c’è l’app Huawei AI Life, disponibile sia su Android che iOS.

Grazie alla nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare le Huawei FreeBuds 4i al prezzo scontato di 59,99 euro invece che 89,99 euro. Lo sconto del 33% sul prezzo delle cuffie è disponibile per varie colorazioni, permettendo all’utente di scegliere la versione preferita tra le opzioni messe a disposizione da Huawei.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.