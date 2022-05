HUAWEI FreeBuds 4i: cuffiette a PREZZO STRACCIATO (-44%)

Sconto davvero interessante per le HUAWEI FreeBuds 4i, in offerta su Amazon a soli 49,99€. Raggiungono il prezzo più basso di sempre, 44% in meno rispetto al prezzo solito di quasi 90 euro.

Si tratta di cuffiette TWS di fascia medio-alta, disponibili in colorazione nera, grigia o bianca. Dopo il successo del precedente modello, Huawei torna a proporre un paio di auricolari in-ear di qualità e dal rapporto qualità/prezzo molto interessante. Offrono una qualità audio niente male e grazie ai 3 microfoni integrati riscono a garantire un ottimo audio anche in chiamata.

Questo modello è dotato di un sistema di riduzione attiva dei rumori ambientali, che consente all’utente di isolarsi dall’ambiente circostante. Questa funzione è il prefetto alleato durante lunghi viaggi in autobus, treno o aereo, per isolarsi dal frastuono esterno ed ascoltare musica o guardare film e serie TV in totale relax.

Le HUAWEI FreeBuds 4i hanno un’autonomia piuttosto buona, il produttore dichiara fino a 2 ore e mezza di riproduzione musicale con una sola carica e fino a 22 ore ricaricando le cuffiette tramite il case. Quest’ultimo si ricarica rapidamente tramite un classico cavo USB-C, si può tranquillamente utilizzare quello dello smartphone.

Oggi le FreeBuds 4i di HUAWEI sono disponibili in forte sconto su Amazon a 49,99€, con un risparmi el 44% che quasi dimezza il prezzo di listino delle ottime cuffiette bluetooth. La spedizione è gratuita e rapida, bastano 1 o 2 giorni lavorativi per la consegna del prodotto, grazie alla compatibilità con il celebre servizio Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.