Huawei FreeBuds 4i: a QUESTO PREZZO sono da COMPRARE SUBITO (-44%)

Le Huawei FreeBuds 4i sono tra gli auricolari Bluetooth migliori sul mercato per rapporto qualità/prezzo, garantendo prestazioni al top ad un prezzo decisamente più accessibile rispetto a diversi device concorrenti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Huawei FreeBuds 4i in forte sconto. Per un periodo di tempo limitato, infatti, le FreeBuds 4i sono acquistabili al prezzo scontato di 49,90 euro invece di 89 euro.

L’offerta in questione è valida per diverse colorazioni degli auricolari Bluetooth di Huawei consentendo agli utenti di scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze. Da notare, inoltre, che con le offerte di Amazon Warehouse è possibile risparmiare qualche euro in più.

Huawei FreeBuds 4i: la scelta giusta per spendere poco senza rinunce

Le Huawei FreeBuds 4i sono auricolari Blutooth true wireless che non scendono a compromessi, garantendo un prezzo ridotto con prestazioni di alto livello. Gli auricolari di Huawei possono contare sulla cancellazione intelligente del rumore e su di un driver dinamico da 10 mm in grado di garantire una resa audio di ottimo livello.

C’è anche la comodissima modalità Aware che consente di tornare a sentire i suoni dell’ambiente esterno con un semplice tocco sull’auricolare. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un’autonomia decisamente sopra alla media. Gli auricolari, infatti, sono in grado di riprodurre fino a 10 ore di musica con una sola carica. Grazie al supporto alla ricarica veloce, inoltre, bastano 10 minuti di carica per avere 4 ore di autonomia extra.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Huawei FreeBuds 4i al prezzo scontato di 49,90 euro invece di 89 euro. Lo sconto applicato è pari al 44% ed è disponibile per diverse colorazioni degli auricolari. Si tratta di un’offerta davvero ottima che consente di portarsi a casa un paio di auricolari Bluetooth di fascia superiore a meno di 50 euro.

