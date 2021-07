Huawei Freebuds 4i sono gli auricolari true wireless in offerta su Amazon che non potete assolutamente farvi scappare. Il suo prezzo di soli 59,9o euro equivale a un ribasso del 33% corrispondente a uno sconto di 29,10 euro che rende l'acquisto decisamente conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Huawei Freebuds 4i: caratteristiche principali

Le Huawei Freebuds 4i si presentano con un formato In Ear semplice, elegante e soprattutto comodo. Infatti, grazie alle micro punte auricolari in silicone, si adattano perfettamente all'orecchio risultando confortevoli. Ovviamente sono compatibili sia con sistema operativo Android che iOS

Gli altoparlanti integrati all'interno garantiscono una riproduzione di alta qualità. Il suono è equilibrato ma non pecca di bassi corposi e toni alti setosi. Degna di nota è la cancellazione attiva del rumore che non solo rende la riproduzione pura, ma aiuta anche in chiamata. I microfoni insieme alla tecnologia beamforming catturano la voce in modo chiaro. Chi ascolta dall'altra parte della cornetta non riscontra problemi.

È presente anche la modalità Aware che consente di ascoltare il suono ambientale ed eventualmente intrattenere conversazioni senza dover rimuovere una cuffia. La batteria è davvero incredibile poiché vanta un'autonomia di 22 ore complessive: i soli auricolari consentono 10 ore di riproduzione continua e con una ricarica rapida di appena 10 minuti è possibile sbloccarne 4 aggiuntive. Da non sottovalutare, infine, il sensore tattile con cui gestire la riproduzione attraverso semplici tocchi.

Le Huawei Freebuds 4i sono in offerta su Amazon a soli 59,90 euro. Acquistandole oggi potete riceverle in appena 48 ore se siete abbonati Prime.

