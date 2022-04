Huawei FreeBuds 4i a 54€ nelle Offerte di Primavera Amazon

Le Huawei FreeBuds 4i si trovano in offerta su Amazon a 59€, con uno sconto del 38% in occasione delle Offerte di Primavera 2022.

Disponibili in colorazione bianca o nera, le FreeBuds 4i sono perfette per chi cerca un paio di auricolari in-ear di ottima qualità ad un prezzo vantaggioso. Se al prezzo di listino sono un ottimo acquisto, con questo sconto a 54€ sono un affare da non perdere. Offrono una qualità audio niente male e grazie ai 3 microfoni integrati riscono a garantire un ottimo audio anche in chiamata.

Inoltre, questo modello ha un sofisticato sistema di riduzione del rumore, che attutisce i suoni esterni e isola l'utente dall'ambiente circostante. Questa tecnologia è perfetta per lunghi viaggi in treno o aereo, per restare isolato dal frastuono esterno e godersi musica, film o serie TV senza fastidiosi rumori di fondo.

Il produttore dichiara fino a 2 ore e mezza di riproduzione musicale con una sola carica e fino a 22 ore ricaricando le cuffiette tramite il case.

In occasione delle Offerte di Primavera, le Huawei FreeBuds 4i sono disponibili in offerta su Amazon a 54€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.