Stando a quanto emerge online, sembra che la nuova variante delle cuffie TWS di Huawei, le FreeBuds 4, non disponga della ricarica wireless.

Huawei FreeBuds 4 senza ricarica wireless

Il colosso cinese ha presentato gli auricolari TWS FreeBuds 4 a maggio scorso. Ora, a distanza di quattro mesi, la società ha rilasciato una nuova variante di questo prodotto priva però della ricarica wireless. A causa di questa caratteristica mancante, l'ultima iterazione si presenta leggermente più economica.

La versione di ricarica cablata delle FreeBuds 4 ha un prezzo di ¥ 899 ($ ​​140) in Cina. Questo significa che costano 100 yen in meno rispetto al modello originale da cui derivano. La “vecchia” versione viene venduta ad un costo (in Cina) di 999 yen, alias 155 dollari. Ad ogni modo, l'azienda offre attualmente uno sconto di ¥ 30 ($ 5) su entrambi i modelli per un periodo di tempo limitato. Sarà interessante osservare se la compagnia presenterà questo gadget anche da noi e se applicherà simili prezzi.

I nuovi auricolari TWS di Huawei sono esattamente identici al modello originale dell'inizio di quest'anno. Ma come accennato in precedenza, manca la ricarica wireless e quindi si possono ricaricare solo tramite la porta USB di tipo C.

Parlando di specifiche, queste cuffie semi-aperte sono dotate di driver da 14,3 mm e pesano circa 4,1 g ciascuno. Sono classificate IPX4 per la resistenza agli schizzi e supportano i controlli tattili.

Gli auricolari si collegano tramite Bluetooth 5.2 e supportano la connessione a doppio dispositivo, nonché l'accoppiamento rapido con terminali che eseguono EMUI 10 o versioni successive e HarmonyOS. Come la maggior parte delle cuffie TWS presenti sul mercato, anche queste presentano l'ANC (Active Noise Cancellation) e rilevamento dell'usura.

Per quanto riguarda l'autonomia, la compagnia cinese dichiara 4 ore con una carica completa e 22 ore con la custodia di ricarica. Vale la pena notare che questi numeri si riferiscono solo a quando l'ANC è disabilitato.

Ultimo ma non meno importante, la versione di ricarica cablata delle FreeBuds 4 è disponibile in tre colorazioni, ovvero Frost Silver, Ceramic White e Honey Red.

Intanto, vi ribadiamo che il modello classic si trova su Amazon Italia al prezzo super scontato di soli 129€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Huawei

Wearable