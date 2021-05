Le Huawei FreeBuds 3i si trovano in offerta su Amazon a 64,32€, lo sconto è del 35% e corrisponde a circa 35 euro di risparmio rispetto al prezzo iniziale.

Disponibili in colorazione nera o bianca, le FreeBuds 3i hanno un design allungato che ricorda le AirPods, il formato in-ear con gommini intercambiabili garantisce la massima aderenza al padiglione auricolare. Gli auricolari supportano i controlli touch, per avviare o fermare la riproduzione musicale, rispondere o declinare le telefonate e richiamare l'assistente vocale dello smartphone. Si connettono via bluetooth e si disconnettono automaticamente una volta riposte all'interno della custodia di ricarica, quest'ultima si ricarica via USB-C.

I microfoni consentono alle Huawei FreeBuds 3i di ridurre i rumori esterni in maniera intelligente, la cancellazione è in grado di raggiungere fino a 32 decibel.

Oggi è possibile acqusitare le FreeBuds 3i in offerta su Amazon a 64,32€, con uno sconto del 35% e spedizione espressa Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

