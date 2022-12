Huawei Enjoy 50Z: ufficiale il nuovo battery-phone low-cost

Poche ore fa, Huawei ha presentato dei nuovi prodotti per il mercato asiatico. Ha infatti annunciato due midrange low-cost, il Nova 10 SE e l’Enjoy 50Z. Si parla di smartphone aventi un prezzo di partenza di soli 1199 yen, che al cambio sono circa 172 dollari.

Huawei Enjoy 50Z: le caratteristiche

Partiamo dal device di fascia medio-bassa, l’Enjoy 50Z; è uno smartphone molto carino e compatto con schermo LCD con 1600 x 720 pixel da 6,52 pollici. C’è un notch a goccia incastonato sulla parte superiore. In ultima istanza, il telefono supporta il refresh rate a 60 Hz. In più, questo dispositivo viene venduto in tre colorazioni: nero, verde menta e blu zaffiro.

Fra le altre cose, segnaliamo lo spessore contenuto di soli 8,94 mm e il peso di 188 grammi. Non manca un jack audio per le cuffie da 3,5 mm, la porta USB 2.0 e il fingerprint posto sul frame laterale destro, esattamente sotto il tasto per l’accensione e lo spegnimento del gadget.

Sul fronte fotografico poi, citiamo la selfiecam da 5 Megapixel, mentre sul posteriore troviamo tre ottiche così ripartite: 50+2+2 Megapixel.

Sotto la scocca troviamo una batteria da 5000 mAh con fast charge rapida da 22,5W. Il processore non viene menzionato, ma probabilmente è un octa-core economico. Non vanta Android AOSP ma HarmonyOS, il sistema operativo proprietario dell’azienda.

Viene venduto in due configurazioni; una da 4+128 GB e una da 6+256 GB. In Cina sono già partite le prevendite ma le spedizioni partiranno il 26 dicembre stesso.

Cosa vi consigliamo noi?

