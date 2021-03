Huawei ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento ai possessori dello smartphone Enjoy 20 5G: in buona sostanza si tratta della patch di sicurezza di febbraio 2021.

Enjoy 20 5G: patch febbraio

Il suddetto aggiornamento che arriva sull’Huawei Enjoy 20 va a migliorare la sicurezza del sistema del telefono, risolvendo diversi problemi che si erano presentati nelle ultime settimane; la scorsa settimana, a ricevere la patch di sicurezza di febbraio 2021 erano stati Enjoy 10e, Nova 5i e Nova 7.

Per scaricare manualmente l’aggiornamento, vai su “Impostazioni” quindi “Sistema e aggiornamenti”, successivamente apri “Aggiornamento software” e da qui seleziona “Verifica aggiornamenti”. Se è disponibile un update, verrà visualizzato un popup sul telefono e verrà visualizzata l’opzione di download e installazione: premendo l’opzione puoi iniziare a scaricare.

In alternativa, è anche possibile richiedere l’aggiornamento software tramite l’app Supporto di Huawei: per farlo basta aprire l’app, andare alla scheda “Servizio” nella barra inferiore, tappare l’aggiornamento e selezionare “Verifica aggiornamenti”; se è presente il firmware basta toccare “scarica e installa”.

Ricordiamo che Enjoy 20 e 20 Plus sono stati presentati a settembre 2020, sono due smartphone di fascia bassa con funzionalità 5G e presentano sotto il cofano il processore MediaTek Dimensity 720.

Il modello Plus vanta uno schermo da 6,63 pollici con refresh rate da 90 Hz e frequenza di campionamento tattile di 180 Hz.

La batteria integrata è da 4200 mAh con fast charge da 40W – ci vogliono 30 minuti per ricaricarlo dal 2% al 70% -. Il sensore principale di questo terminale è da 48 Mpx, associato ad un’ultra wide da 8 Mpx e una macro da 2 Megapixel.

Huawei Enjoy 20 standard invece presenta una batteria da 5000 mAh e uno scegrmo da 6,6 pollici con filtro anti-luce blu. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questa variante presenta tre obiettivi con risoluzione di 13+5+2 Mpx.

La gamma è disponibile solo per il mercato cinese, ma non è detto che anche in Italia circolino questi dispositivi di Huawei.

Huawei

Smartphone