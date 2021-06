Ren Zhengfei, il fondatore di Huawei Technologies, ha detto ai dipendenti dell'azienda di imparare dagli Stati Uniti. Il funzionario ha detto, in un discorso appena pubblicato, che la compagnia deve rimanere aperta e imparare a continuare a crescere nei mercati internazionali.

Huawei punta ancora al mercato internazionale, a quanto pare

Secondo un rapporto pubblicato dal SCMP, l'alto dirigente del colosso tecnologico cinese ha rilasciato la dichiarazione nonostante gli Stati Uniti abbiano esercitato pressioni attraverso varie sanzioni e ban effettuate sulla società. Ren Zhengfei ha rilasciato questa dichiarazione in un forum aziendale tenutosi nel mese di maggio scorso. Questo discorso è stato pubblicato sul forum online interno del marchio all'inizio di questa settimana. Il fondatore ha anche risposto alle domande dei rappresentanti dei dipendenti.

Ciò include domande relative ai ban che l'azienda deve ancora affrontare. Di fatto, i veti commerciali comunicati dagli USA ai danni della compagnia cinese, hanno fatto sì che Huawei venisse esclusa dal commercio delle tecnologie chiave. In risposta a una domanda se il marchio dovrebbe concentrarsi maggiormente sul mercato cinese a causa delle sanzioni USA, Ren ha dichiarato: “La Cina fa parte del mondo? Sì. Pertanto, la nostra insistenza sulla globalizzazione include anche il mercato interno. Non possiamo essere chiusi. Dobbiamo restare aperti“.

Il funzionario ha aggiunto che l'azienda deve ancora imparare dagli Stati Uniti poiché il Paese è flessibile e più forte sia nella scienza che nella tecnologia. Ren ha inoltre aggiunto che “Solo perché gli Stati Uniti stanno cercando di reprimerci non significa che non lo riconosciamo come insegnante. Questo porterà all'isolamento”. In altre parole, Huawei punta ancora ad espandere la propria presenza nel mercato globale.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che la compagnia intende riportare in auge i chip Kirin di HiSilicon in una veste tutta nuova nel corso del prossimo anno. Sappiamo infatti che i SoC di nuova generazione saranno completamente prodotti “in casa” Huawei.

