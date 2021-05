Huawei, il gigante della tecnologia con sede in Cina, ha presentato una nuova domanda di brevetto per “un metodo e un dispositivo per l'interazione automatica del parcheggio” e che ha il numero di pubblicazione CN112824183A.

Huawei: un park assist davvero particolare

Il sommario del brevetto descrive un metodo interattivo di parcheggio automatico che viene applicato a un'auto intelligente e che può migliorare l'esperienza dell'utente e la comodità durante le manovre.

Fondamentalmente, il sistema di bordo mostrerà la vista virtuale dall'alto del parcheggio sul pannello di controllo centrale, quindi ogni persona potrà utilizzare il controllo touch per spostare il veicolo in uno qualsiasi dei parcheggi virtuali. Dopo aver ottenuto la conferma da parte dell'utente, il veicolo parcheggerà automaticamente nel luogo designato.

Il sistema necessita di più telecamere surround per il corretto funzionamento. Può essere suddiviso in un modulo di regolazione del parcheggio, un modulo di cucitura vista dall'alto, un modulo di percezione e uno per la pianificazione del percorso.

L'obiettivo di questo patent è migliorare l'esperienza di interazione intelligente del sistema di parcheggio automatico, rendendo più facile per gli utenti l'utilizzo di queste nuove funzioni.

Alcuni mesi fa, la società aveva depositato una domanda per un metodo di navigazione veicolare. Il documento descrive il metodo di navigazione, il dispositivo, il sistema e, inoltre, è anche interconnesso al campo della tecnologia di guida intelligente.

Questo metodo di navigazione include il recupero delle immagini scattate da più telecamere e delle informazioni sulla posizione del veicolo di destinazione in base alle foto generate da più telecamere, al fine di creare un percorso di navigazione e inviarlo allo smartphone dell'utente.

Da quando Huawei ha iniziato ad affrontare problemi con il business mobile, la società ha cambiato la sua strategia per concentrarsi su tecnologie futuristiche, tra cui quelle relative alle comunicazioni di nuova generazione, ai veicoli elettrici, alle auto intelligenti e molto altro ancora.

Huawei

Elettronica