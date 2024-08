HUAWEI Band 9: originale, affidabile e in SUPER sconto del 17%

HUAWEI Band 9 è la smart band del momento, in super sconto del 17% su Amazon, pronta a rivoluzionare il tuo stile di vita e il tuo benessere quotidiano. Questo dispositivo leggerissimo e dal design sofisticato pesa solo 14 grammi e ha uno spessore di 8,99 mm, rendendolo comodissimo da indossare ogni giorno. Il cinturino, realizzato in materiale fluorelastomero nuovo e migliorato, è morbido e delicato sulla pelle, mentre il design traforato traspirante e le due fibbie garantiscono una vestibilità perfetta e un look semplice. Non perdere tempo e acquistala al prezzo speciale di soli 49,00 euro, anziché 59,00 euro.

HUAWEI Band 9: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La tua salute e il tuo sonno sono sempre sotto controllo grazie alla tecnologia HUAWEI TruSleep 4.0. Questo sistema avanzato analizza l’efficienza del sonno e monitora la respirazione notturna, tenendo sotto controllo la frequenza cardiaca, il livello di SpO2, la frequenza respiratoria e le anomalie della respirazione. Con HUAWEI TruSeen 5.5, il rilevamento dei segni vitali è ancora più preciso. Grazie al modulo multicanale top di gamma e al nuovo algoritmo migliorato, puoi monitorare la frequenza cardiaca e i livelli di SpO2 in modo più veloce e stabile.

La HUAWEI Band 9 offre anche una ricarica rapida e di lunga durata: bastano solo 5 minuti per garantire fino a 2 giorni di utilizzo, e una ricarica completa in soli 45 minuti permette di utilizzarla fino a due settimane. Con la funzione Always-On Display (AOD) abilitata, la durata della batteria può arrivare fino a 3 giorni, garantendo sempre la massima efficienza.

La smart band HUAWEI è dotata di un sensore di luce ambientale che regola automaticamente la luminosità dello schermo, assicurando una visione perfetta in qualsiasi condizione di illuminazione. Gli Anelli attività di ultima generazione ti permettono di impostare obiettivi giornalieri per movimento, esercizio e riposo, mantenendo il benessere fisico sempre al centro della tua vita.

Con oltre 100 diverse modalità di allenamento, tra cui il nuoto, la HUAWEI Band 9 è pensata per rendere la vita sana una realtà quotidiana. Il nuovissimo sensore a nove assi e l’algoritmo rivoluzionario riconoscono tutti e quattro gli stili di nuoto, monitorando la frequenza cardiaca, il numero e la frequenza delle bracciate, il conteggio delle vasche e lo SWOLF in tempo reale. Approfitta delle valutazioni dell’allenamento basate sui dati, inclusi indicatori come VO2Max, il recupero della frequenza cardiaca e il tempo di recupero.

Non perdere l’occasione di migliorare il tuo stile di vita con la HUAWEI Band 9, ora in super sconto del 17% su Amazon. Acquistala al prezzo competitivo di soli 49,00 euro, prima che sia troppo tardi.