HUAWEI Band 8 è la Smart Band di cui hai bisogno a questo prezzo!

Sei pronto ad avere un compagno sempre pronto a monitorare la tua salute con HUAWEI Band 8? L’ottima smart band dell’azienda è ora in folle ribasso grazie allo sconto del 24% . Scontata ora a soli 44,90€ diventa davvero un best-buy.

Tutte le caratteristiche di HUAWEI Band 8

Compatibile con smartphone Android e iOS, l’app HUAWEI Health, sulla quale si basa questa smart band, ti permette di personalizzare il tuo dispositivo con oltre 10.000 quadranti, o persino con una tua foto, per un tocco unico che si adatta al tuo stile personale.

HUAWEI Band 8 ti offre una serie di funzionalità per il monitoraggio completo della tua salute. Con TruSleep 3, il sonno viene monitorato scientificamente per garantirti un riposo migliore ogni notte. Ti offre inoltre un monitoraggio continuo della SpO2, della frequenza cardiaca e dello stress, fornendo anche esercizi di respirazione per migliorare il tuo benessere complessivo. Con oltre 100 modalità di allenamento, puoi raggiungere i tuoi obiettivi di fitness in modo efficace e personalizzato.

Con una durata della batteria fino a 14 giorni e una ricarica rapida in soli 45 minuti, garantisce un’esperienza senza interruzioni. Inoltre, una ricarica rapida di soli 5 minuti ti offre fino a 2 giorni di autonomia, assicurandoti che il tuo dispositivo sia sempre pronto quando ne hai bisogno. L’algoritmo AI avanzato per il monitoraggio della frequenza cardiaca ti avvisa in caso di anomalie, offrendoti una tranquillità aggiuntiva per la tua salute.

Non dimentichiamo, inoltre, che è impermeabile fino a 5 ATM, resistente alla polvere e all’acqua, con funzionalità aggiuntive come la ricerca del telefono e il controllo remoto della musica.

HUAWEI Band 8 non è la classica Smart Band. Falla tua subito per soli 44,90€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.