Huawei Band 8 a soli 39€: monitori fitness e benessere dal polso

Huawei Band 8 è una smart band che si distingue nella sua fascia di prezzo per le numerose funzionalità avanzate e per l’ottima qualità costruttiva. Leggera e comoda, è ideale per accompagnarti in tutte le tue attività quotidiane. La sua compatibilità con HarmonyOS, Android e iOS la rende facilmente abbinabile a qualsiasi smartphone.

Huawei Band 8 è dotata di un display AMOLED da 1,47 pollici con cornici sottili ed un cinturino traspirante per il massimo comfort. La batteria a lunga durata consente fino a due settimane di utilizzo continuo. Grazie alla tecnologia Tru Series, la smart band monitora automaticamente SpO2 e frequenza cardiaca.

Con Huawei TruSleep 3, puoi migliorare la qualità del sonno identificando sei principali disturbi, mentre Huawei TruRelax offre esercizi di respirazione per gestire lo stress. La smart band supporta anche 100 modalità di allenamento, inclusi running, ciclismo, nuoto e yoga, permettendoti di tracciare i tuoi progressi in vari sport.

