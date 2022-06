HUAWEI Band 7 sbarca su Amazon: MERAVIGLIA a prezzo accessibile

Finalmente è possibile accaparrarsi HUAWEI Band 7 anche da Amazon. Uno smartband di design, completo sotto ogni punto di vista e ricchissimo di funzionalità. Adesso, il dispositivo è disponibile sulla celeberrima piattaforma di e-commerce e puoi portarlo a casa a prezzo super accessibile.

Ampio display AMOLED ad alta visibilità, 96 modalità sportive, diverse feature dedicate a salute e benessere e un peso piuma di appena 16 grammi. Lo lasci al polso tutto il giorno, senza avvertire fastidio alcuno. Disponibile in nero, rosso, rosa e verde, completa l’ordine adesso per portare a casa questo eccezionale smartband premium a 59€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

HUAWEI Band 7 disponibile finalmente su Amazon

Un brande che ormai si distingue per da anni per la qualità eccezionale dei suoi wearable, che si tratti di auricolari, smartwatch o smartband, la scelta è super sicura.

Il nuovissimo dispositivo, appena reso disponibile sulla piattaforma del colosso dell’e-commerce, è un prodotto premium di eccezionale qualità. Il display AMOLED da 1,47” gode di altissima visibilità in ogni condizione di luminosità. Nessun problema a leggere notifiche, avvisi e promemoria dal polso: lascia lo smartphone in tasca e risparmia tempo.

Scegli fra le 96 modalità sportive qual è la tua preferita e allenati: potrai tenere traccia al meglio delle tue sessioni di sport. Tutti i dati vengono scaricati all’interno dell’applicazione per Android e iOS, così da poterli controllare in qualsiasi momento. Ancora, questo eccezionale wearable è perfetto per controllare la tua salute e monitorare il tuo benessere. Verifica il battito cardiaco in qualsiasi momento, ma anche la qualità del riposo notturno, la quantità di ossigeno nel sangue e non solo.

Per finire, è anche un eccezionale oggetto di design da sfoggiare al polso. Infatti, a disposizione hai un sacco di watch face fra i quali scegliere la tua preferita. Insomma, HUAWEI Band 7 è un eccellente concentrato di tecnologia, che – a questo prezzo – risulta un ottimo compromesso. Non perdere l’occasione di portarlo a casa a 59€ circa appena: completa adesso l’ordine da Amazon e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

