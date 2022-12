Huawei Band 7 ritorna a prezzo SCONVOLGENTE, tuo a 33€

Oggi voglio portare alla tua attenzione questo ritorno a un minimo storico che ti garantisce la possibilità di metterti al polso un wearable spettacolare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Huawei Band 7 a soli 39,99 euro, invece che 59,90 euro.

A questo prezzo è assolutamente un best buy da non lasciarsi scappare. Ha un bellissimo design sottile e leggero, con un display rettangolare da 1,47 pollici. È perfetto se non vuoi al polso qualcosa di grosso e pesante ma allo stesso tempo ti garantisce una marea d’impostazioni. Potrai scegliere fra tantissime modalità di allenamento e a una super batteria che dura un’eternità.

Huawei Band 7: un gioiello a un prezzo minuscolo

Huawei Band 7 pesa circa 16 g e quindi è perfetto per tutte le attività sportive. Potrai scegliere fra 96 modalità di allenamento come corsa, ciclismo, nuoto o yoga. Mentre svolgi queste attività sportive il tuo smart band continuerà a monitorare i tuoi risultati e poi ti darà suggerimenti per migliorare, che troverai nell’app dedicata.

Avrai la possibilità di scegliere tra più di 4000 quadranti e le watch face che cambiano automaticamente seguendo le fasi lunari. Potrai usarlo anche mentre nuoti o fai la doccia, visto che è resistente all’acqua fino a una profondità di 50 metri. Può continuare a monitorare l’ossigenazione del sangue e il battito cardiaco continuamente. Inoltre ha una mega batteria in grado di durare per 14 giorni di uso standard e 10 giorni a pieno regime.

Questa è certamente un’offerta che non capita tutti i giorni, per cui dovrai essere rapido. Prima che il prezzo torni alla normalità avvaliti di questo sconto del 33%. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Huawei Band 7 a soli 39,99 euro, invece che 59,90 euro. Per gli abbonati e servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.