Huawei Band 7: bella, super smart ed ECONOMICA a prezzo WOW (-25%)

Inutile spendere centinaia di euro per le più pubblicizzate smartband di fascia alta, a maggior ragione quando la validissima Huawei Band 7 è in offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre. Infatti, con uno sconto del 25%, il fitness tracker del colosso cinese crolla ad appena 44€ con tanto di consegne rapide e gratuite incluse nei servizi Prime di Amazon.

Munita di una bella cassa in alluminio impermeabile fino a 5 ATM, frontalmente è presente un validissimo pannello AMOLED ad alta risoluzione e con una perfetta illuminazione per leggere senza fatica le notifiche anche sotto la luce diretta del sole.

Huawei Band 7 costa davvero una sciocchezza su Amazon: affare d’oro

Nonostante lo sconto shock e il prezzo super economico, il wearable di Huawei ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: il sensore HR registra costantemente il battito cardiaco, monitora la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e monta anche una batteria dall’epica autonomia di ben 14 giorni.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge anche un cervello smart in grado di riconoscere automaticamente numerose tipologie di allenamenti: allacci al polso la smartband, inizi l’allenamento in palestra (o all’aperto) ed ecco che la Band 7 inizia a tracciare numerosi parametri per darti modo di migliorare la tua forma fisica.

Insomma, ad appena 44€ la super smartband di Huawei è pronta per soddisfare tutte le tue personali esigenze; mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno con le consegne rapide e completamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.