Huawei Band 6 è ufficiale in Italia e promette di essere il killer delle smart band economiche. Dotato di ampio display AMOLED e super batteria: si tratta di un wearable che a 59€ (disponibile anche su Amazon) è decisamente parecchio interessante. Ecco i dettagli.

Huawei Band 6 ufficiale in Italia

Uno smart band che riprende l’idea di mettere un micro smarpthone al polso, sotto il punto di vista estetico. Il display AMOLED da 1,47” è infatti ben squadrato con risoluzione orizzontale di 194 pixel e verticale di 368 pixel, con una densità di 282 ppi. La sua batteria super capiente da 180 mAh permette un utilizzo medio di circa 14 giorni mentre basta un’oretta circa per una ricarica completa.

Si tratta di un ottimo wearable per la salute. Infatti, il sensore ottico permette di tenere sotto controllo non solo la frequenza cardiaca, ma anche il livello di ossigeno nel sangue (come un saturimetro). Lo stesso sensore interviene anche nella raccolta dei dati relativi alla qualità del riposo notturno e durante l’attività fisica, per monitorare lo sforzo atletico.

Infatti, nemmeno a specificarlo, Huawei band 6 ha una spiccata vocazione per il controllo dell’attività sportiva: sono ben 96 i tipi di workout supportati. Non manca la certificazione 5ATM, che ne attesta la resistenza all’acqua e un software avanzato, con due algoritmi che rendono i wearable di Huawei unici. Il primo è il TruSport, che serve per monitorare le performance sportive mentre l’altro è TruSeen 4.0, dedicato invece al controllo h24 della frequenza cardiaca.

Oltre a tutto, Huawei Band 6 è ovviamente anche un ottimo assistente da polso in grado di mostrare sull’ampio display tutte le notifiche ricevute sullo smartphone (chiamate, messaggi, social, ecc.).

Compatibile con Android (5.0 e successive versioni) e iOS (9.0 e superiore), il nuovo wearable è disponibile in vendita a 59€ nei colori Amber Sunrise, Sakura Pink, Forest Green e Graphite Black.

Per il lancio, potrai approfittare di un’interessante promozione: acquistandone uno a prezzo pieno, il secondo ti costerà appena 29€. Di fatto, due Huawei Band 6 in totale li pagherai 88€ invece di 118€. Lo trovi sul Huawei Store e anche su Amazon.

Smartwatch