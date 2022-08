Huawei Band 6, smartband impermeabile con SpO2 e molto altro (-33%)

Lo sai che ti bastano appena 39€ per allacciare al polso una delle migliori smartband economiche del momento grazie a questa ottima offerta di Amazon sulla validissima Huawei Band 6? Infatti, grazie allo sconto del 33% disponibile in queste ore, solo per oggi il fitness tracker ti arriva a casa in appena 1 giorno garantendoti un’esperienza di utilizzo di alto livello senza alcun compromesso.

Non farti ingannare dal prezzo molto economico e dallo sconto a due cifre: la smartband di Huawei ha tutte le carte in regola per registrare i dati più importanti relativi alla tua salute, tracciare i tuoi allenamenti e anche mostrarti in tempo reale le notifiche in arrivo sul tuo smartphone (iOS o Android che sia, sono entrambi supportati).

Prendi al volo la bellissima smartband Huawei Band 6 in offerta su Amazon a 39€

Frontalmente è presente un bel display AMOLED da 1.47 pollici ad alta risoluzione e con una buona illuminazione per un’appagante visibilità anche sotto la luce diretta del sole, mentre sul retro il sensore HR registra costantemente il battito cardiaco, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno e anche le tue prestazioni durante gli allenamenti in palestra.

Inoltre, la cassa è impermeabile fino a 50 metri di profondità ed è disponibile una batteria di lunga durata che ti assicura fino a 2 settimane di autonomia a fronte di una singola ricarica.

Ti bastano appena 39€ per mettere le mani su una smartband con un bel design, completa, economica e ricca di sensori e funzionalità varie pensate per registrare i più importanti parametri della tua salute e le informazioni più utili per migliorare la forma fisica. Se la metti subito nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

