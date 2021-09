Huawei Band 6: prezzo BOMBA per il re dei fitness tracker

Huawei Band 6 è in promozione su Amazon a un prezzo veramente eccezionale. Con un ribasso del 35% si riesce a risparmiare più di 20 euro sul prezzo di listino e in questo modo potete portarvelo a casa a soli 39 euro.

Huawei Band 6: caratteristiche principali

Huawei Band 6 non è un semplice fitness tracker visto che già con la sua estetica si distingue da molti modelli che sono in vendita. Con il suo display AMOLED, touch screen e a colori avete una visione dei contenuti pressoché pazzesca e imbattibile. Infatti avrete a disposizione un pannello da 1,47 pollici che potete personalizzare come meglio credete grazie alle impostazioni finalizzate proprio a questo scopo.

Al suo interno non mancano numerosi sensori dedicati sia il benessere che allo sport, in particolar modo non manca il monitoraggio del battito cardiaco, del sonno e della saturazione del sangue. Dal punto di vista degli sport, invece, potete fare affidamento a più di 95 modalità preinstallate che vi permettono di svolgere tutte le attività che più amate senza alcun problema.

Trattandosi di un dispositivo completo di tutto, non possono mancare le notifiche Smart che vi tengono aggiornati su ciò che succede senza dover tirare fuori lo smartphone. Inoltre avrete a disposizione una batteria che dura fino a 2 settimane. Insomma, acquistate subito il vostro Huawei Band 6 su Amazon a soli 39 euro. Lo ordinate oggi e lo ricevete a casa vostra in appena 1 o 2 giorni lavorativi grazie alle spedizioni Prime.