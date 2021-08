Huawei Band 6 è in promozione su Amazon a soli 39,90€. Il ribasso del 33% ti fa risparmiare subito venti euro tondi tondi che ti regalano una possibilità di acquisto più unica che rara.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Una smart band evoluta: Huawei Band 6

Se sei amante dello sport sai bene che avere una smart band come alleato è essenziale. Ora hai la possibilità di acquistare un gioiellino di modello con uno sconto pazzesco e di rimanere soddisfatto spendendo il minimo indispensabile.

Disponibile in colorazione nera è perfetta sia sui polsi maschili che femminili. Rispetti a molti altri esemplari, questa ti offre un display ampio a colori e touch. Le notifiche e le informazioni le leggi agevolmente anche se ti trovi sotto il sole diretto.

Con i suoi sensori, poi, ti stupisce ancora di più visto che rileva sia parametri legati al benessere che allo sport. In particolar modo hai aggiornamenti continui sulla frequenza cardiaca, sui livelli di ossigeno nel sangue e sulla qualità del sonno. In merito allo sport, invece, ti posso anticipare che ne avrai a disposizione fino a 96 differenti. Incluse in questa anche quelle eseguite in acqua perché la band è completamente impermeabile fino a 50 metri di profondità.

Non sei ancora stupito? Allora ti svelo che la batteria può durare fino a due settimane continue e se ne hai esigenza, utilizzi l'orologio anche come assistente da polso con le notifiche smart.

Acquista subito la tua Huawei Band 6 su Amazon a soli 39,90€. La ordini subito e la ricevi in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard nessun timore: con le consegne nei punti di ritiro hai le spedizioni gratuite.

