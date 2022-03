Huawei Band 6: nuova feature per il display e molte ottimizzazioni

Huawei Band 6 è attualmente una tra le smartband migliori sul mercato, e l'aggiornamento rilasciato in queste ore è pensato per migliorare alcuni aspetti del fitness tracker aggiungendo una feature e andando a correggere alcuni bug.

Infatti, in base alle indicazioni pubblicate in rete, scopriamo che il wearable sta ricevendo il firmware 11.1.3.20 che va ad introdurre le seguenti novità:

Introduzione della gestione della luminosità del display tramite touch;

Ottimizzazione della stabilità della connessione Bluetooth;

Ottimizzazione degli effetti del display in alcune situazioni;

Ottimizzazione della stabilità del sistema in alcune situazioni.

Huawei Band 6 riceve un aggiornamento ricco di novità

Attualmente in fase di rollout a partire dalla Cina, il nuovo firmware sarà con tutta probabilità esteso anche ai modelli commercializzati nel nostro Paese nel giro delle prossime settimane. A tal proposito, gli utenti muniti del fitness tracker possono attendere la notifica di aggiornamento OTA oppure procedere all'aggiornamento manuale del firmware.

Per farlo occorre avviare l'applicazione mobile Huawei Health sul proprio smartphone ed entrare nel pannello di gestione della smartband. Vi ricordiamo di procedere al download del nuovo firmware solo se connessi alla rete Wi-Fi (per evitare di consumare traffico dati della SIM) e con almeno il 50% di batteria residua.

Huawei Band 6 è ancora una signora smartband

Huawei Band 6 è ancora oggi una tra le migliori smartband presenti sul mercato. Dotata di un design molto accattivante, giovanile e soprattutto curato sotto ogni punto di vista, il fitness tracker ha dalla sua un ottimo pannello AMOLED a colori da 1.47″ perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole.

Il fitness tracker può contare anche sulla tecnologia Huawei Truseen 4.0 per il tracking costante e preciso del battito cardiaco, ma può anche registrare tantissimi alti valori relativi alla qualità del sonno e molto altro. Il sensore per il battito cardiaco viene sfruttato anche per registrare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

La smartband è disponibile in offerta su Amazon ad appena 39€ con uno sconto del 33%.