Huawei Band 6 ad appena 49€: best buy da avere subito al polso

Huawei Band 6 è una smart band elegante e completa, molto apprezzata per il suo design e per le funzionalità avanzate al servizio dell’utente. È particolarmente indicata per chi vuole tenere sotto controllo le proprie attività sportive e la salute, senza rinunciare allo stile. In questo momento, il suo prezzo scontato la rende una vera opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Infatti, su Amazon è disponibile la versione Graphite Black con uno sconto esclusivo del 17%, che abbassa il costo a soli 49 euro. Questo prezzo vantaggioso non durerà a lungo, quindi sii veloce ed acquistala subito, prima che le unità disponibili si esauriscano.

Nuovo minimo storico per Huawei Band 6

Uno dei punti di forza di Huawei Band 6 è il suo display touch AMOLED a colori da 1,47 pollici, che agevola la lettura delle notifiche e delle informazioni anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia Huawei Truseen 4.0 garantisce un monitoraggio preciso ed in tempo reale del battito cardiaco: un aspetto fondamentale per chi è attento al proprio benessere fisico. Inoltre, puoi monitorare la qualità del sonno durante la notte: basta semplicemente indossare il dispositivo, ma sarà come non averlo grazie alla sua leggerezza e comodità.

Per gli sportivi, Huawei Band 6 è un’ottima alleata: offre una modalità specifica per il salto della corda e oltre 10 modalità di allenamento professionale, a cui si aggiungono 85 modalità di allenamento personalizzabile. Questa smart band è resistente all’acqua e progettata per essere duratura nel tempo, il che la rende ideale anche per le attività più intense. Inoltre, è compatibile con dispositivi Android (versione 5.0 e successive) e iOS (dalla versione 9.0 in poi).

Non lasciarti sfuggire Huawei Band 6 al prezzo più basso in assoluto e mettila nel carrello oggi stesso: potrai riceverla a casa in brevissimo tempo e non pagherai la spedizione.