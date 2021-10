Huawei Band 6 a prezzo GOLOSISSIMO: 39€ su Amazon

Cerchi uno smartband nuovo, che non costi un patrimonio, ma sia di altissima qualità? Huawei Band 6 in sconto su Amazon è la risposta. Un wearable del quale ci si innamora facilmente per una serie di motivi: materiali di altissima qualità, ampio display con ottima visibilità e un sacco di funzioni.

Puoi portarlo a casa a 39€ invece di 59€ adesso, ma devi essere veloce: completa l'ordine e godi anche anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Huawei Band 6 in gran sconto su Amazon

Un dispositivo super compatto e leggero, che però non rinuncia a garantirti un ampio display AMOLED ad alta visibilità da 1,47″. Leggerai perfettamente ogni informazione, anche sotto luce diretta del sole. Personalizza il pannello come preferisci: con i tantissimi quadranti a disposizione, potrai sbizzarrirti.

Leggi dal polso le notifiche, i promemoria e tutti gli altri dati, ma non limitarti a questo. Il gioiellino che indosserai è un vero e proprio piccolo PC da polso. Ad esempio, c'è il supporto a ben 96 tipologie di workout: trova il tuo preferito (incluso il nuoto) e tieni traccia delle tue performance mentre ti alleni.

Anche per la salute, una gran suite di feature dedicate: monitoraggio approfondito della qualità del sonno (analisi dei dati affidata alla tecnologia software TruSleep 2.0), controllo del battito cardiaco e persino verifica della quantità di ossigeno nel sangue, con monitoraggio continuato (H24).

Dimentica il caricabatterie e goditi il tuo Huawei Band 6: fino a 15 giorni di utilizzo senza dover ricorrere alla ricarica della batteria.

Insomma, un prodotto – questo wearable – che più completo non potrebbe essere. Non perdere l'occasione di fare un eccellente affare: accaparratelo a 39€ appena da Amazon e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.