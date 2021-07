Huawei Band 6 è in gran sconto per poco tempo ancora su Amazon, un prodotto eccezionale perché integra uno smartwatch, ma anche un activity tracker. Accaparratelo a 39,90€ invece di 59,99€ e godi anche di spedizioni rapide e gratis. Pochissimi pezzi ancora disponibili.

Huawei Band 6 in gran sconto su Amazon

Un dispositivo che ti colpisce per l'estetica e ti conquista per tutto quello che offre. Infatti, si tratta di un dispositivo dotato di ampio display AMOLED da 1,47″, che si sviluppa in verticale. In questo modo non solo (grazie al tipo di schermo) avrai visibilità sempre eccezionale, ma il dispositivo ingombrerà anche poco spazio, proprio perché si sviluppa in verticale.

Inoltre, è super personalizzabile: scegli il quadrante che più di piace fra le decine che ci sono dipsonibili oppure metti la tua foto preferita. Massima libertà.

Tutto qui? Certo che no! Dietro il mero vezzo estetico c'è un cuore tecnologico che pulsa forte. La vocazione principale di questo gioiellino è quella di essere uno straordinario compagno per lo sport. Non a caso supporta qualcosa come 96 tipologie di workout differenti: scegli il tuo preferito e monitora gli allenamenti. Non dimenticare la salute anche perché a Huawei Band 6 non sfugge: battito cardiaco, stress, qualità del riposo notturno, quantità di ossigeno nel sangue. Questo device ha un software avanzato capace di tenere traccia di tutti questi dati e di rielaborarli: tutto quello che ti serve conoscere ce l'avrai a portata di app, direttamente sullo smartphone.

E, proprio a proposito di smartphone, non dimenticare che – con questo wearable – al polso metti un vero e proprio assistente personale: notifiche, meteo, telecomando per scattare fotografie e non solo. Tantissime funzioni in pochissimo spazio.

Insomma, ti rendi conto di quello che offre Huawei Band 6 e di quanto poco costi adesso? Accaparratelo a 39,90€ e fai il tuo affare Amazon del giorno. Ricorda: le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!

