Huawei Band 6, lanciato da pochissimo, è in sconto a sorpresa su Amazon a 39,99€. Un wearable che sarebbe corretto definire un ibrido fra smartwatch e smartband, per quanto è particolare. Ora lo porti a casa con questo sconto a sorpresa del 33%, che lo rende ancora più interessante. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma la promo durerà poco.

Huawei Band 6 in sconto super su Amazon

Si tratta proprio del dispositivo che ti sarebbe piaciuto avere, ma che non ti andava di pagare tanto. Già, perché questo gioiellino è un ottimo compagno per il quotidiano, mica solo per lo sport!

Con circa 2 settimane di autonomia energetica, e un ottimo display AMOLED a colori da 1,47″, hai tutti gli strumenti che ti servono per godere di un vero e proprio assistente da polso.

Ad esempio, è validissimo per controllare dal polso tutte le notifiche (inclusi SMS, promemoria e telefonate) ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. Ancora, sarà tuo alleato per la salute e il benessere. Immagina solo che potrai tenere sotto controllo h24 il battito cardiaco e anche la saturazione di ossigeno nel sangue.

Infine, come trascurare la vocazione di Huawei Band 6 per lo sport. Potrai tenere traccia con precisione dei tuoi allenamenti, per poi scaricare tutti i dati nell'app e verificare i tuoi progressi. Non preoccuparti hai a disposizione 96 tipi di workout per scegliere il tuo preferito!

Insomma questo wearable è un eccellenza del colosso cinese e ora hai la possibilità di fare un affare eccezionale. Non manda nemmeno la certificazione 5ATM (impermeabilità fino a 5 metri): nessun problema a tenerlo al polso anche mentre nuoti!

Il tuo affare su Amazon lo fai adesso: portalo a casa a 39,99€ invece di 59,99€ e godi anche di spedizioni rapide e gratis! Ti piacciono questi sconti e queste promozioni? Le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

