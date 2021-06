Huawei Band 4 Pro è in promozione su Amazon a soli 49,99€. Il ribasso del 37% produce uno sconto effettivo di 29,91€ che rende l'acquisto un affare.

Un fitness tracker d'eccezione: Huawei Brand 4 Pro

Compatto e lineare, Huawei Band 4 Pro è il fitness tracker che fa al caso tuo. Disponibile in colorazione nera, sta bene sia sui polsi maschili che femminili e apporta un tocco di tecnologia alla vita di tutti i giorni.

Montante un display allungato a colori e AMOLED, lo stesso vanta un'ampiezza di 0,95 pollici che sono perfetti per una lettura ottimizzata delle informazioni. Corredato di un cinturino sport, è casual e si adatta con semplicità a ogni look.

Al suo interno sono presenti diversi sensori che rilevano dati sia in merito al benessere che agli allenamenti sportivi. In questo caso, infatti, possiamo citare un cardiofrequenzimetro per la rilevazione del battito cardiaco e un sensore dedicato al monitoraggio del sonno.

Il lato sportivo è arricchito da quattro modalità integrate che spaziano dal ciclismo al nuoto. Infatti l'orologio è impermeabile e può essere utilizzato a contatto con l'acqua senza alcun tipo di timore. Aiuta nelle attività sportive il GPS integrato che ne migliora il tracciamento.

Infine, sono presenti diverse funzioni tra cui la sveglia, i messaggi e le chiamate ed è degna di nota la possibilità di personalizzare il quadrante a proprio piacimento.

Huawei Band 4 Pro è disponibile su Amazon a soli 49,99€ in colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se sei sottoscritto Prime. In caso contrario non ti preoccupare perché le spedizioni sono comunque gratuite ma operate in tempi standard ossia circa una settimana.

