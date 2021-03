Sei in cerca di una smart band? Huawei Band 4 Pro è in offerta su Amazon a soli 42,99€. Il ribasso del 46% corrisponde a uno sconto effettivo di 36,91€ che rende il wearable più economico. Spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Huawei Band 4 pro: la smart band che cercavi

Con un cinturino nero e un design lineare e semplice, Huawei Band 4 Pro è una smart band adatta sia ai polsi maschili che a quelli femminili.

Dotato di un display touch AMOLED da 0.95 pollici, questo wearable riesce a fornire un numero esiguo d’informazioni. La sua qualità, inoltre, rende il testo facilmente leggibile anche in situazioni luminose ostiche.

Grazie alle tecnologie implementate al suo interno, la smart band è in grado di analizzare diversi parametri del corpo. Se ad esempio la si indossa quando si dorme, analizza il sonno in modo scientifico. È presente, poi, anche il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Tra le features da non sottovalutare vi è la resistenza all’acqua fino a 50 metri che lo rende perfetto per essere utilizzato anche in piscina e a mare. Questa smart band, inoltre, possiede un GPS integrato che garantisce rilevazioni accurate.

Per quanto riguarda la sua batteria, l’autonomia garantita ammonta a circa 48 ore se attiva la funzione relativa ai battiti, in caso contrario può prolungarsi a circa 5/6 giorni con un utilizzo tipico.

Puoi acquistare Huawei Band 4 Pro su Amazon a soli 42,99€ nella sua colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo a casa tua entro 48 ore se possiedi un abbonamento a Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto sull’e-commerce.

Questa smartband, infine, è acquistabile anche nella sua colorazione rossa a 42,99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

