Huawei Band 4 è in promozione su Amazon a soli 19,90€. Il ribasso del 43% ti offre la possibilità di risparmiare una quindicina di euro sul prezzo di listino rendendo questo acquisto un vero affare.

Fitness tracker che va una bomba: è Huawei Band 4

Se sei alla ricerca di un fitness tracker, Huawei Band 4 è quello che devi scegliere. Te lo metti al polso e capisci subito perché è così popolare e amato dagli utenti. Specialmente oggi, a un prezzo riduttivo, ti costa due spicci ma ti offre un mondo di funzioni. In più in questa colorazione nera lo indossi senza problemi: mattina e sera.

Con un display allungato e a colori puoi vedere le notifiche in modo semplicissimo: non dovrai né strizzare gli occhi né cercare un posto all'ombra per poter leggere ciò che c'è scritto. Se poi conti che puoi personalizzare il quadrante come meglio credi è un altro vantaggio.

Grazie ai vari sensori che hai a disposizione tieni traccia sia del benessere che dello sport. In particolare trovi un cardiofrequenzimetro, un monitoraggio del sonno e ben 9 modalità di sport da praticare sia dentro che fuori. Non ti dimenticare che è impermeabile e lo puoi usare anche in acqua.

Infine la batteria è un portento: fino a 6 giorni di autonomia con una sola carica. Praticamente lo ricarichi una volta a settimana e poi vai tranquillo per la tua strada.

Acquista subito Huawei Band 4 su Amazon a soli 19,90€ in colorazione nera. Lo ordini ora e lo ricevi in appena 24 ore se sei abbonato Prime. In caso tu non lo sia, non ti preoccupare: le spedizioni sono gratuite presso i punti di ritiro.

